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В Москве в девятый раз проведут акцию "Миллион призов"

14:04
  • среда
  • 31 января 2024

Предусмотрены различные призы

В Москве во время выборов президента уже в девятый раз пройдет акция "Миллион призов". Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. По его словам, с идеей провести акцию обратилось предпринимательское сообщество.

Призами будут 1, 3 и 5 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Их можно обменять на товары и услуги партнеров программы. Кроме того, участники смогут выиграть умную колонку и подписку на онлайн-сервис. Дополнительные призы предусмотрены для семейных москвичей. Они смогут выиграть сертификаты на на 15, 25, 50 и 100 тысяч баллов. 

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