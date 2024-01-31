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Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

14:07
  • среда
  • 31 января 2024

На херсонском направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения на херсонском направлении.
Российские войска улучшили свое положение на краснолиманском направлении

Об этом в среду, 31 января, в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России.

За сутки на данном направлении помимо склада противник потерял до 30-и военнослужащих и пять автомобилей.

Также ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Пеликан".

Ранее на южнодонецком направлении российские бойцы провели контрбатарейную борьбу, ударили по опорным пунктам националистов, складам боеприпасов и маршрутам доставки снарядов.

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