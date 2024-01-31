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Виктория Нуланд снова приехала на Украину

14:39
  • среда
  • 31 января 2024

Ее ждут встречи с местными политиками и представителями гражданского общества

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд приехала на Украину. Об этом в среду, 31 января, рассказали в американском посольстве в Киеве.

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По словам посла США на Украине Бриджит Бринк, она будет сопровождать Нуланд на ее встречах с правительственными лидерами, ветеранами и представителями гражданского общества Украины.

Это не первый приезд Виктории Нуланд на Украину, она уже бывала здесь в декабре 2022 года, напоминает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил интервью Виктории Нуланд, в котором она призналась, что Белый дом потратил свыше пяти млрд долларов для осуществления цветной революции на Украине в 2013 году. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон никогда не скрывал свои устремления по поводу Украины ради "иллюзорной" попытки ослабить Россию.

Нуланд также позволила себе провокационное заявление о Крыме как законной цели Киева. В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Нуланд "относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных ястребов американской политики", что "лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий".

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