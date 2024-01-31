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Министры обороны России и КНР обсудили укрепление военного сотрудничества

14:41
  • среда
  • 31 января 2024

Шойгу поздравил адмирала Дун Цзюня с вступлением в должность

В среду министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим коллегой из КНР укрепление военного сотрудничества между Москвой и Пекином. Переговоры прошли в формате видеоконференции.

В начале встречи Шойгу поздравил адмирала Дун Цзюня с вступлением в должность. Стороны отметили высокий уровень координации военных ведомств. Наши войска регулярно проводят совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, успешно отрабатывают учебно-боевые задачи различной сложности. Страны имеют общие долгосрочные цели в области региональной и мировой безопасности.

Шойгу: На современном этапе отношения России и Китая переживают лучший период в своей истории. Ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты наших лидеров - президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Координация наших усилий оказывает стабилизирующее влияние на международную обстановку, способствует снижению конфликтного потенциала. Подчеркну, что наши действия не направлены против третьих стран. Мы, в отличие от некоторых государств Запада, не создаем военные блоки.

Дун Цзюнь: "Поддержание мира во всём мире имеет особое значение. Решительно поддерживаем на счет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Они не должны и не смогут помешать нормальному китайско-российскому сотрудничеству".

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