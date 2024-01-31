"Военный Шенген" позволит быстрее и эффективнее перемещать военных и технику

Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники. Об этом в среду, 31 января, рассказала нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен.

Как написала политик в социальных сетях, "нам нужен "военный Шенген", чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику", поскольку это "сделает Европу сильнее", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления представителей Североатлантического альянса о "военном Шенгене" нагнетают напряженность в Европе. По его словам, "в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности", что не обойдется без отрицательных последствий.

При этом разговоры о "военном Шенгене" начались еще в 2018 году, когда соответствующей договоренности достигли министры обороны государств — членов НАТО. Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял, что союзнические войска и военная техника должны перемещаться "столь же быстро, как и мигранты".

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