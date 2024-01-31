ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нидерланды, ФРГ и Польша согласовали коридор для военной техники

14:57
  • среда
  • 31 января 2024

"Военный Шенген" позволит быстрее и эффективнее перемещать военных и технику

Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и военной техники. Об этом в среду, 31 января, рассказала нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен.
Россия жестко предостерегла США от возврата ядерного оружия в Великобританию

Как написала политик в социальных сетях, "нам нужен "военный Шенген", чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику", поскольку это "сделает Европу сильнее", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления представителей Североатлантического альянса о "военном Шенгене" нагнетают напряженность в Европе. По его словам, "в Европе абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности", что не обойдется без отрицательных последствий.

При этом разговоры о "военном Шенгене" начались еще в 2018 году, когда соответствующей договоренности достигли министры обороны государств — членов НАТО. Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял, что союзнические войска и военная техника должны перемещаться "столь же быстро, как и мигранты".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Войска НАТО
Войска НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.