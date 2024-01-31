Театр Сатиры отменил спектакли

Деньги зрителям вернут в полном объеме

Театр Сатиры отменил намеченные на сегодня два спектакля. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Речь идет о "Ночи ошибок" и "Василии Теркине", которые должны были идти на основний сцене и на "Чердаке ". Деньги зрителям вернут в полном объеме или предложат перенести поход в театр на другие даты, написав заявление на электронную почту.

28 января в театре Сатиры загорелись деревянные конструкции купола. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Никто не пострадал. Причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при ремонте.

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