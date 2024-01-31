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В Тихом океане нашли обломки самолета легендарной летчицы

15:07
  • среда
  • 31 января 2024

Она пропала в 1937 году

Американские подводники обнаружили на дне Тихого океана предположительно фрагменты самолета легендарной летчицы Амелии Эрхарт.

Компания Deep Sea Vision приступила к поискам в сентябре 2023 года. Специалисты исследовали более 13 тысяч квадратных километров океанического дна. Спустя месяц им удалось зафиксировать снимок, на котором виден напоминающий самолет объект. По предварительным данным, речь идет о Lockheed 10-E Electra.

"На этой территории не было никаких других известных авиакатастроф, и уж точно не в то время", пишет People.

Специалисты планируют найти еще доказательства, подтверждающие, что этот самолет принадлежал Эрхарт, передает РИА Новости.

Амелия Эрхарт — первая женщина-пилот, которая в одиночку пересекла на самолете Атлантический океан. В 1937 году она предприняла попытку облететь земной шар по экватору. Во время полета юго-западной частью Тихого океана что-то произошло, и самолет пропал.

После исчезновения Эрхарт была начата беспрецедентная по масштабам поисковая операция. Спустя два года объявили, что самолет потерпел крушение в океане, а Эрхарт и ее напарник погибли.

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