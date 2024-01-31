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"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

15:18
  • среда
  • 31 января 2024

В столице ожидается ледяной дождь

Метеорологический прогноз для Москвы на ближайшие сутки обещает опасную погоду. В связи с этим в городе повышен уровень погодной опасности, сообщает в среду, 31 января, Гидрометцентр России.
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Из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра следует, что с 21:00 31 января до 09:00 1 февраля в столице ожидается ледяной дождь и гололед. С учетом этого на указанный срок введен "оранжевый" уровень погодной опасности.

В Подмосковье по той же причине установлен "желтый" уровень погодной опасности, срок действия предупреждения — до 21:00 1 февраля.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что в течение 31 января на погоду столицы продолжит оказывать влияние приближающийся теплый атмосферный фронт. Небо по-прежнему будет закрыто облаками, но вероятность осадков пока невелика. При этом 1 февраля прогнозируются осадки в смешанной фазе: мокрый снег, дожди, а ночью — местами гололедные явления.

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