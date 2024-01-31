В НАТО признали направленность своих учений на сдерживание России

Речь идет об учениях Steadfast Defender 2024

Учения Североатлантического альянса Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник — 2024"), запланированные на февраль, направлены на сдерживание России, которую альянс считает "угрозой". С таким утверждением выступил в среду, 31 января, специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина.

Как заявил политик в интервью агентству Armenpress, проведением этих маневров "мы хотим сдержать, в частности, Россию, которую считаем угрозой", а потому посыл учений ясен.

Коломина также выразил надежду на то, что Турция, которая "абсолютно привержена усилиям по защите и сдерживанию", будет участвовать в учениях, несмотря на свою особую политику в отношении России.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр обвинил Россию в подготовке нападения на западные страны, подчеркнув, что "на войне должны уметь действовать не только военные". При этом он признал, что пресловутая война начнется не завтра.

Спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил, что "в нашем понимании НАТО — это инструмент конфронтации", который "задумывался, формировался, конфигурировался и управляется" Вашингтоном именно в этом качестве, поэтому альянс представляет угрозу для России.

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