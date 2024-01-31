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Путин: Ил-76 был сбит американской системой Patriot

17:16
  • среда
  • 31 января 2024

Путин провел встречу с доверенными лицами

Россия проходит важный и сложный этап в укреплении своего суверенитета и самостоятельности по всем векторам и направлениям. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, который в качестве кандидата в президенты провел встречу со своими доверенными лицами.
Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбит западной ракетой

Во время встречи Путин также заявил, что самолет Ил-76 был сбит американской системой Patriot, это показала экспертиза. По его словам, Россия настаивает на международном расследовании инцидента, передает РИА Новости.

Напомним, глава государства идет на предстоящие в марте выборы как самовыдвиженец. В минувший понедельник Центризбирком зарегистрировал его в качестве кандидата на высший государственный пост.

"Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало, хотя и не всех, может быть, результатов, которые мы считаем важными, удалось достичь. Но тем не менее, есть что показать стране и людям", - отметил Путин.

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