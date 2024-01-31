ЦИК завершил прием подписных листов от кандидатов на должность президента

Зарегистрированные кандидаты продолжают встречаться с ибирателями в регионах

Сегодня Центральная избирательная комиссия завершила приём подписей в поддержку выдвижения кандидатов на должность президента России. Документы передали Борис Надеждин от "Гражданской инициативы" и самовыдвиженец Рада Русских. А Андрей Богданов подал заявление о выходе из предвыборной гонки. Ещё один кандидат - блогер-эколог Анатолий Баташёв отказался от участия в выборах - он не смог собрать необходимое количество подписей.

В шесть часов вечера по Москве закончился период, отведённый кандидатам в президенты для того, чтобы собрать подписи от избирателей и направить их в Центризбирком. Выполнение этого условия на последний день отложили сразу несколько желающих вступить в предвыборную гонку: Борис Надеждин от "Гражданской инициативы", самовыдвиженцы Анатолий Баташёв и Рада Русских.

Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов отказался от дальнейшего участия в выборах. ЦИК проверит представленные документы. Кроме того, сегодня в комиссии объявили, что за пределами России откроют избирательные участки в 143 странах. Утверждён порядок работы иностранных наблюдателей на выборах.

"Надо честно признать, что у нас одни из самых открытых условий, одни из самых либеральных условий для того, чтобы международные наблюдатели могли работать. В отличие от многих тех стран, которые сами себя назначили самыми демократичными", - сообщила Элла Памфилова, председатель ЦИК.

Кандидаты в президенты в ежедневном режиме ведут свои предвыборные кампании. Леонид Слуцкий, выдвинутый от ЛДПР, посетил молодежный форум партии, которые проходит в Москве. Участников, несмотря на юный возраст, интересует политика.

"Я приветствую сегодня всех тех, кто идет за нами. Кто будет созидать будущую Россию. Кто будет вместе с нами, и уже собственно сегодня строить лучшую политическую партию страны - имя которой ЛДПР", - заявил Леонид Слуцкий.

КПРФ подготовила для внесения в Госдуму проекты законов о реформе системы образования в России и трудового кодекса. Об этом объявили на пресс-конференции, в которой принял участие кандидат в президенты от партии Николай Харитонов. Он предлагает использовать советский опыт.

"Ленин сказал - учится, учиться и еще раз учиться. А мы невольно задаем сегодня вопрос, а чему и у кого учиться? И как учиться. Что за учебники, какая история? Не знают, что такое революция, что в 17 году была, кто кого победил, кто за что боролся. Уже не говоря о Великой Отечественной войне", - отметил Николай Харитонов.

Кандидат в президенты от партии "Новые люди" свою предвыборную кампанию проводит в Нижнем Новгороде. Там Владиславу Даванкову показали пример умного дома, где жители ведут раздельный сбор мусора, квартиры закрываются на электронные замки, а на крыше установлены солнечные батареи. Политик намерен учесть этот пример в своей программе.

"Я планировал завтра уже представить свою программу. В последний день пришло более 400 предложений. Сегодня руководство управляющей компании тоже дало несколько предложений, которые мы учтем в программе и представим ее в самое ближайшее время", - сказал Владислав Даванков.

На выборах президента будет продолжена традиция проведения программ, которые повышают гражданскую активность. Например, в столице, как рассказали в Московской торгово-промышленной палате, среди участников электронного голосования проведут розыгрыш. Победители получат сертификаты от одной тысячи до пяти тысяч баллов, каждый из которых равен одному рублю. А семьи с детьми могут выиграть более крупные подарки.

"Столичные предприниматели дополнительно предложили разыграть дополнительные призы среди московских семей: сертификаты номиналом 100 тысяч баллов, сертификаты номиналом 50 тысяч баллов. Сертификаты номиналом 25 тысяч баллов. И сертификаты номиналом 15 тысяч баллов", - сообщил Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты.

Каждый виртуальный балл равен одному рублю, потратить которые можно в самых разных местах. В числе партнеров проекта всем известные магазины, музеи и рестораны.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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