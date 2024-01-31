Зеленский объяснил Залужному необходимость отставки

Детали разговора раскрыли американские СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако пока генерал сохраняет свой пост, официально увольнение отложено на некоторое время, утверждает американская газета The Washington Post.

Издание раскрывает детали состоявшегося 29 января разговора президента с главкомом, которые ему сообщили высокопоставленные источники в Киеве. По их словам, Зеленский заявил Залужному, что украинцы устали от войны, а зарубежные кураторы Киева не торопятся оказывать военную помощь. В такой ситуации, считает украинский лидер, назначение нового главкома ВСУ могло бы оживить ситуацию.

Газета отмечает, что Залужный пока остается на своем посту, однако решение о его отставке Зеленским принято. Ключевые фигуры из окружения генерала также подлежат замене. Ожидается подписание указа президентом.

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