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Почти 200 российских бойцов вернулись из украинского плена

15:54
  • среда
  • 31 января 2024

Об этом рассказали в Министерстве обороны России

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом в среду, 31 января, рассказали в Министерстве обороны России.
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Как уточняется в Telegram-канале оборонного ведомства, взамен украинской стороне были переданы 195 военнопленных из числа бойцов Вооруженных сил Украины.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных россиян в Москву, где им обеспечат лечение и реабилитацию. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Россия между тем продолжает расследование теракта в отношении военно-транспортного самолета Ил-76, при крушении которого погибли 65 украинских пленных. Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что российская сторона своевременно проинформировала Украину о перевозке ее военнопленных этим бортом.

Российский лидер Владимир Путин назвал совершенно очевидным, что именно украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных бойцов ВСУ. Политик отметил, что ему неизвестно, "специально они сделали это или по ошибке".

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