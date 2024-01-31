МИД России пообещал Японии жесткий ответ на враждебные выпады

Москва не намерена вести переговоры о мирном договоре

Россия будет реагировать максимально жесткими, чувствительными для Японии контрмерами на любые новые враждебные выпады властей в Токио. Москва будет адекватно использовать все доступные средства, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова подчеркнула на брифинге, что российская сторона не намерена вести с Токио переговоры о заключении мирного договора. Москва отвергает возможность таких переговоров из-за культивирующего русофобию курса властей Японии.

Дипломат отметила, что после начала СВО в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России. Москва собирается жестко реагировать на любые недружественные выпады Токио. Днем ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио готов заключить мирный договор с Москвой – тут же оговорившись, что его страна будет и далее придерживаться политики антироссийских санкций.

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