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Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

16:30
  • среда
  • 31 января 2024

В районе была открыта академия спорта "Плейпарк"

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о создании комфортной городской среды в столичном районе Тропарево-Никулино. Там улучшается социальная и транспортная инфраструктура, благоустраиваются дворы и улицы.

"Здесь уже запустили новые станции метро "Тропарево" и "Озерная" и шесть новых маршрутов наземного транспорта. Благоустроили участок Ленинского проспекта и парк Летчиков-испытателей, а также 47 детских и 15 спортивных площадок", – сообщил Собянин.

По словам мэра, в районе была открыта академия спорта "Плейпарк" с крытыми теннисными кортами и полями для футбола, открыты новая детская поликлиника и обновленное головное здание поликлиники №8. Также строится корпус школы №1329.

В прошлом году в Москве было благоустроено порядка 80 зеленых зон. Так, в порядок привели парк "Долгие пруды". Комфортные зеленые зоны также появились в поймах рек Жужи, Шмелевки и Кузнецовки.

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