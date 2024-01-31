Российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью

Пострадавших нет

Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли силы противовоздушной обороны. Дрон ВСУ сбит над Белгородской областью.

Как сообщили в Минобороны России, противник использовал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. ПВО уничтожила цель около 15.00.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что атаке подверглось село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Взрывом поврежден автомобиль. Также ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших нет, осколками повреждены два легковых автомобиля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"