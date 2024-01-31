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Российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью

16:46
  • среда
  • 31 января 2024

Пострадавших нет

Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли силы противовоздушной обороны. Дрон ВСУ сбит над Белгородской областью.

ВСУ четвертый раз за день обстреляли Белгородскую область
Дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Как сообщили в Минобороны России, противник использовал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. ПВО уничтожила цель около 15.00.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что атаке подверглось село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.  Взрывом поврежден автомобиль. Также ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших нет, осколками повреждены два легковых автомобиля.

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