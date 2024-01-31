Он объединит все законы по защите детей

Владимиру Путину предложили создать кодекс детства. Идею высказали участники встречи кандидата в президенты России и действующего главы государства с доверенными лицами.

Авторы инициативы считают, что кодекс призван объединить и выстроить в единую систему все законы и нормативные акты, касающиеся развития, защиты и будущего детей в России. Президента попросили поддержать этот проект.

Другое прозвучавшее на встрече предложение касалось переноса механизма "земских" программ на сферу культуры. Путин согласился с идеей сопредседателя своего предвыборного штаба Владимира Машкова, отметив, что такие проекты – в частности, "Земский доктор" - показали свою эффективность. По словам российского лидера, то же самое надо делать в области культуры на местном уровне – не забывая при этом и о создании крупных культурных центров, передает ТАСС.

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