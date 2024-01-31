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Минобороны опубликовало кадры с вернувшимися из украинского плена военными

18:04
  • среда
  • 31 января 2024

Обмен состоялся по формуле 195 на 195

Кадры с вернувшимися из украинского плена российскими военными опубликовало Минобороны России. Видео появилось в официальном Telegram-канале военного ведомства.

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О том, что обмен состоялся, стало известно ранее 31 января. Его провели по формуле 195 на 195. На кадрах видно, как некоторые бойцы берут телефоны, чтобы скорее связаться с родными. Освобожденных военнослужащих доставят в медицинские учреждения. Пресс-служба министерства приветствовала их фразой "С возвращением домой, парни!"

Ранее высказывались опасения, что обмен пленными между Россией и Украиной может прекратиться. Поводом стала атака ВСУ на военно-транспортный самолет ВКС, который перевозил 65 пленных украинских боевиков. Ил-76 был сбит - как сообщил по итогам экспертизы черных ящиков президент России Владимир Путин, ракетой американского комплекса Patriot.  

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