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ВСУ предприняли очередную попытку атаковать дроном Белгородскую область

18:28
  • среда
  • 31 января 2024

БпЛА уничтожен

Еще один беспилотник уничтожила российская ПВО над Белгородской областью. Попытка киевского режима устроить террористическую атаку пресечена около 17.00, сообщили в Минобороны.

Российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью
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Беспилотный летательный аппарат попытался атаковать российский регион около 17.00. Дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен над территорией Белгородской области.

Это уже не первое сообщение за сутки о попытке ВСУ ударить дроном по объектам на территории Белгородской области. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил в Telegram о ликвидированных беспилотниках в двух населенных пунктах. Пострадавших нет, повреждено несколько автомобилей.

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