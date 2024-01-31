ВСУ предприняли очередную попытку атаковать дроном Белгородскую область

БпЛА уничтожен

Еще один беспилотник уничтожила российская ПВО над Белгородской областью. Попытка киевского режима устроить террористическую атаку пресечена около 17.00, сообщили в Минобороны.

Беспилотный летательный аппарат попытался атаковать российский регион около 17.00. Дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен над территорией Белгородской области.

Это уже не первое сообщение за сутки о попытке ВСУ ударить дроном по объектам на территории Белгородской области. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил в Telegram о ликвидированных беспилотниках в двух населенных пунктах. Пострадавших нет, повреждено несколько автомобилей.

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