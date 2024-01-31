Путин встретился с доверенными лицами. Главные заявления

Страна проходит важный и сложный этап – укрепление суверенитета и независимости

Специальная военная операция показала, что у российского общества прочный фундамент, а вся "пена", которая всегда присутствует, в любом случае постепенно смывается. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, который в качестве кандидата в президенты провел встречу со своими доверенными лицами. В ходе живого общения с президентом доверенные лица поднимали самые разные вопросы, касающиеся развития страны и общества, но тема СВО была одной из самых главных.

Их всех редко можно увидеть в одном месте! Непревзойдённые авторитеты. Лучшие из лучших в своем деле, настоящая гордость России. 544 человека, которые стали доверенными лицами Владимира Путина.

Космос, флот, строительство объектов социальной инфраструктуры, природа и культура. На этих фотографиях всё, чем сегодня живёт большая страна. Разные сферы, разные достижения, но объединяет их одно - люди. А потому доверенными лицами Владимира Путина стали не только известные актёры, певцы, музыканты и спортсмены, но врачи, учителя, работники промышленных предприятий, военные и даже руководители музеев из всех регионов нашей страны.

"Кажется, что мы делаем какое-то общее дело и мы сейчас именно делаем историю", - говорит Елена Петрова, доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина.

Причём, в буквальном смысле! Еще накануне доверенные лица обсуждали предложения в разных сферах и вот сегодня представили их Владимиру Путину.

"Вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало, хотя и не всех, может быть, результатов, которые мы считаем важными, удалось достичь. Но тем не менее, есть что показать стране и людям. Но самое главное, на мой взгляд, заключается в том, чтобы в ходе живого общения с людьми была налажена обратная связь, чтобы мы услышали, не просто услышали, а приняли бы к исполнению в будущем то, чего от нас ожидают люди", - заявил Путин.

Ведь в поддержку Владимира Путина по всей стране было собрано более трех с половиной миллионов подписей. Отдельно он поблагодарил волонтёров, которые обеспечили этот сложный и кропотливый процесс. Сейчас страна проходит важный и сложный этап – укрепление суверенитета и независимости.

"То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы с помощью в том числе и вооруженной борьбы и что в этой связи начало в обществе происходить, что эта историческая Россия поднялась, говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется и он достаточно прочный и основательный, и вся эта пена, которая присутствует в обществе, она потихонечку, потихонечку смывается", - отметил Путин.

Тема специальной военной операции, конечно, стала одной из ключевых. Сводки с фронта - буквально в прямом эфире. Отличилась отдельная диверсионная штурмовая бригада "Ветераны".

"На одном из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, это Авдеевка. Вот эта группа "Ветераны" впереди наших войск, обогнала их, кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраину Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их. Мужики там воюют как следует", - сказал Путин.

Важно защитить приграничные регионы нашей страны. Создать зону демилитаризации, то есть отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние.

"Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного, прежде всего, производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов", - заявил Путин.

Ведь из западного оружия бьют даже по своим. Путин приводит данные экспертизы сбитого Ил-76, на борту которого были украинские пленные.

"Самолет сбит и это уже установлено точно американской системой "Патриот". Это уже экспертиза установила, это – первое, и второе - украинские власти там, где-то обронили фразу что хотели международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Желающих из международных организаций нет", - заявил Путин.

Еще одно важное заявление – обмен пленными, несмотря на все сложности, будет продолжен.

"Мы не будем останавливать обмены. Нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение людей, которые находятся в России и наших ребят, которые находятся на Украине - 1:10. Может, даже больше, у нас тысячи, у них несколько десятков. Но мы всё равно своих ребят будем забирать. Если украинская сторона, конечно, к этому готова", - рассказал Путин.

Любые попытки остановить развитие России тщетны. Продолжительность жизни растет. Сокращается число бедных. 75% жизненно важных лекарств уже изготавливаются в нашей стране. Дальше – больше. По каждому направлению свои задачи. Каждый из сопредседателей штаба курирует свое направление. Владимир Машков – культуру. Марьяна Лысенко – здравоохранение и социальную сферу. На ней Путин останавливается отдельно.

"Нам, конечно, нельзя сходить с ума по поводу этой ювенальной юстиции, когда вмешиваются в дела семьи. Лезут там беспощадно просто, детей отнимают. Сумасшествие какое-то. Мы по этому пути, конечно, не пойдем", - заявил Путин.

Артём Жога отвечает за помощь участникам СВО и патриотическое воспитание. Советский опыт, подчеркивает Путин, безусловно, нужно применять, но осторожно.

"В советские времена, о которых вы дважды или трижды вспоминали, когда говорили так - и было сделано. Октябрята, пионеры, потом комсомол, потом члены компартии. Таких членов у нас было 19 с лишним, под 20 миллионов человек, а государство-то развалилось. Вот вам и система, хотя, казалось бы, все было выстроено жестко. Видимо, какие-то изъяны были в этом однообразии", - отметил Путин.

Впереди поездки по регионам, участие в предвыборных дебатах и, конечно, самое главное - живое общение с избирателями. Ведь именно из конкретных запросов будет формироваться предвыборная программа Владимира Путина.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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