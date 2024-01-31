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Суд ООН счел беспочвенными претензии Украины к России

19:04
  • среда
  • 31 января 2024

Иск Киева суд не поддержал

Претензии Украины к России в рамках иска о нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма большей частью беспочвенны. Решение Международного суда ООН огласила его председатель Джоан Донохью.

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Зачитывая вердикт по инициированному Киевом иску, Донохью отметила, что Россия не выполнила лишь один пункт - обязательства по проведению расследований в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине.

Суд признал, что Россия не нарушила другие пункты конвенции, о которых шла речь в украинском иске. Также судьи отклонили претензии Украины к России по конвенции о расовой дискриминации. В Москве неоднократно заявляли, что гарантируют соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, передает ТАСС.

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