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Мишустин обсудил развитие Дальнего Востока

22:45
  • среда
  • 31 января 2024

В макрорегионе реализуются 3,5 тысячи инвестпроектов

Интерес инвесторов к работе на Дальнем Востоке растет. И важно обеспечить комфортные условия для специалистов и людей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин. Он провёл встречу с Николаем Запрягаевым — гендиректором корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Он доложил - сейчас в макрорегионе реализуются 3,5 тысячи инвестпроектов на общую сумму почти 9 триллионов рублей. Среди них масштабные в ключевых отраслях — это нефтедобывающая и обрабатывающая промышленность. Активно развивается туризм и сельское хозяйство.

Также корпорация разработала новый проект по строительству города-спутника Владивостока на территории опережающего развития Приморье. Там будет жить 80 тысяч человек и будет построено не менее 2,5 миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Премьер отметил: в приоритете - возводить в регионе современную инфраструктуру и создавать новые рабочие места.

Развитие Дальнего Востока президент определил одним из наших стратегических приоритетов. Ведётся системная работа для обеспечения в субъектах округа опережающего роста экономики и социальной сферы. Это очень важно", - сказал Мишустин.

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