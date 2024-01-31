Испытания электрического самолета завершили в США

Машину проверили на сценарии эвакуации пострадавших

Трехмесячный цикл испытаний электрического самолета Alia завершили инженеры в США. Машину, созданную для американских Военно-воздушных сил, испытывали на аэродроме Дьюк Филд во Флориде.

Самолет разработала компания Beta Technologies. По ее данным, изделие задействовали в отработке сценария эвакуации пострадавших на базе ВВС Муди. Самолет доставил условного пострадавшего в больницу.

Обычно для этих целей используют военно-транспортный самолет C-130, потребовалось бы задействовать экипаж из трех человек и потратить около 1,6 тысячи долларов на топливо. По данным компании, самолет Alia с экипажем из двух человек потратил пять долларов на электроэнергию, передает Defense News.

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