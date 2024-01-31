ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Испытания электрического самолета завершили в США

19:40
  • среда
  • 31 января 2024

Машину проверили на сценарии эвакуации пострадавших

Трехмесячный цикл испытаний электрического самолета Alia завершили инженеры в США. Машину, созданную для американских Военно-воздушных сил, испытывали на аэродроме Дьюк Филд во Флориде.

Завершаются испытания системы высокоточных помехозащищенных боеприпасов
Борисов: Испытания ракетного комплекса "Союз-2" завершены

Самолет разработала компания Beta Technologies. По ее данным, изделие задействовали в отработке сценария эвакуации пострадавших на базе ВВС Муди. Самолет доставил условного пострадавшего в больницу.

Обычно для этих целей используют военно-транспортный самолет C-130, потребовалось бы задействовать экипаж из трех человек и потратить около 1,6 тысячи долларов на топливо. По данным компании, самолет Alia с экипажем из двух человек потратил пять долларов на электроэнергию, передает Defense News.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Электрический самолет
Электрический самолет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.