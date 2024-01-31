Российская ПВО сбила 20 украинских ракет над Крымом

Обломки снарядов упали на воинскую часть

Два десятка ракет, пущенных Вооруженными силами Украины, сбила над Крымом и Черным морем российская система противовоздушной обороны. По данным Минобороны, попытка террористической атаки киевского режима пресечена около 17:00 31 января.

В военном ведомстве уточнили, что противник применил 20 авиационных управляемых ракет. Все они были уничтожены.

Три ракеты системы ПВО сбили над территорией полуострова, еще 17 были ликвидированы над Черным морем. Обломки снарядов упали на воинскую часть в районе Любимовки. В Минобороны подчеркнули, что повреждений авиационной техники нет.

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