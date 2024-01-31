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Задержан осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване вандал

20:35
  • среда
  • 31 января 2024

Он передан в Следственный комитет

Житель Еревана, осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда, задержан. Его передали в Следственный комитет Армении, сообщили в пресс-службе МВД республики.

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Видео в соцсети TikTok появилось 30 января. Автор "фильма" демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации. Он опрокинул венки и высказывал оскорбительные комментарии в адрес Российской Федерации, передает ТАСС.

Личность подозреваемого установили: это некий Самвел Ширинян, уроженец Еревана. Следственный комитет Армении завел дело по статье о хулиганстве в связи с осквернением памятника.

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