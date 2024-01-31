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Удар ВС России повредил инфраструктурный объект в Днепропетровской области

20:53
  • среда
  • 31 января 2024

Также повреждено предприятие

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровской области в результате удара ВС России. Как сообщили местные власти в Telegram, в результате обстрела повреждены предприятие, инфраструктурный объект и хозяйственные постройки в Марганецкой и Покровской общинах.

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Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В частности, поступила информация о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Также масштабный пожар вспыхнул в Киеве, в районе Борщаговка. О причинах возгорания власти города пока не сообщили.

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