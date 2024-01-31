МИД России оценил вердикт суда ООН по иску Украины

Судьи отказались признавать Россию государством-агрессором

Международный суд ООН принципиально отказался признавать Российскую Федерацию государством-агрессором. Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями, заявили в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что суд в Гааге не пошел на поводу у Киева. Выводы судей представляют особенную важность, так как решением суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов.

В МИД напомнили, что киевский режим пытался объявить гуманитарную помощь Москвы жителям Донбасса, страдавшим от украинских обстрелов и экономической блокады, "финансированием терроризма". Также Киев пожелал возложить на Россию ответственность за крушение "Боинга" рейса МН17, заявлял о причастности к ней ДНР.

Однако суд не воспринял утверждения Украины. По итогам разбирательства Киеву полностью отказано во всех требованиях о компенсациях или иных формах удовлетворения, говорится в заявлении МИД.

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