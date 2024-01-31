В Минске стартовали курсы снайперов под руководством инструктора группы "Вагнер"

Об этом сообщили в МВД Белоруссии

Инструктор группы "Вагнер" ведет курс снайперской подготовки, который стартовал в учебном центре внутренних войск МВД Белоруссии. Такое сообщение появилось в Telegram-канале белорусских ВВ.

Сообщается, что на первом занятии по теории военнослужащие изучили материальную часть снайперской винтовки. Также они ознакомились с ее тактико-техническими характеристиками, алгоритмы сборки, разборки и чистки оружия, приведение винтовки к нормальному бою. В ближайшее время спецназовцы начнут отрабатывать навыки на практике.

По данным пресс-службы, за несколько дней военнослужащие спецподразделений отработали движение в предбоевом и боевом порядках. Они выполняли задачи в условиях лесистой местности. Ранее Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта. Также отмечалось, что белорусские бойцы не только перенимают опыт у представителей "Вагнера", но и проводят боевое слаживание.

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