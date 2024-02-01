Директор Центра АСТ Пухов: США не осмелятся на прямой удар по Ирану

Любая нестабильность идет сильно в минус администрации Байдена

Пойдут ли США на вооруженное столкновение с Ираном? Как далеко зайдет Вашингтон в своих угрозах? Готова ли Америка втянуться в очередной военный конфликт? Насколько вероятно проведение операции США в Йемене против хуситов?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Вряд ли американцы осмелятся нанести прямой удар по Ирану. Любая нестабильность идет сильно в минус администрации Байдена. Наверное, по каким-то прокси Ирана, союзникам Ирана удары могут быть нанесены. Однако мы видим, что с теми же хуситами на протяжении 15 лет сначала боролась Саудовская Аравия в одно лицо, потом - с целой коалицией стран, теперь борются США вместе с британцами. Удары-то наносятся, но результатов особых нет", - отметил эксперт.

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