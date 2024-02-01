Новая теория заговора: Байденом все этом время был Джим Керри

Американский блогер провел целое исследование

Настоящая теория заговора разлетается по Америке. Байдена подменили! Со всеми его нелепостями, падениями, общением с призраками, попытками двигаться в неизвестном направлении справляется дублер. Двойник, который талантливо изображает старика в деменции.

Да не может быть, скажете вы. Такое сыграть - всю жизнь нужно репетировать. Но вот один американский блогер провел целое исследование и утверждает, что Байден, которого нам показывают, ходячий фейк. Да-да, оказывается, это никакой не Джо. Это загримированный комик Джим Керри. Блогер проанализировал мимику, жесты, манеру передвигаться и даже падать этих двух персонажей - и теория заговора пошла в народ.

Нет дыма без огня. В популярнейшем американском телешоу "Субботним вечером в прямом эфире" Джим Керри и впрямь пародировал Байдена.

Керри, безусловно, способен примерить любую маску, но принять его за Байдена даже в гриме сложно. Никто ведь не называет Алека Болдуина двойником Дональда Трампа. Хотя и в этой роли он отметился.

Бойкая Карин-Жан Пьер, пресс-секретарь Белого дома, поначалу забавляла публику своим мемным образом, над ней посмеивались, но мысли свои излагала складно и в показаниях не путалась. Но что-то пошло не так. Год назад публично заявила: "Меньше часа назад президент Обама сделал заявление". С таким президентом и такой пресс-службой никакие комики не нужны. Байдена, собственно, и пародировать не надо. Давно стал пародией на самого себя этот старик.

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