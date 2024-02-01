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Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах

08:37
  • четверг
  • 01 февраля 2024

В Донецке введен в эксплуатацию республиканский протезно-ортопедический центр

К 2030 году регионы Донбасса и Новороссии должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей. Владимир Путин напомнил об этом, открывая в среду совещание с членами правительства.

Обсуждали выполнение планов интеграции новых регионов в социально-экономическую систему России. Комплексная программа развития включает почти 300 пунктов. Они охватывают самые разные сферы - от экономики до спорта. По оценке президента, работа идет в хорошем темпе. И это замечают сами жители регионов.

"На регулярной основе выплачиваются пенсии, пособия, реализуются другие меры социальной поддержки. Ими уже охвачены более двух миллионов человек, а к следующему году такие выплаты будут получать порядка трех миллионов граждан. Возобновили работу свыше полутора сотен предприятий машиностроения, металлургии, горнодобычи, других важнейших отраслей всех этих регионов. Налажена поддержка аграриев. Действуют банки и магазины. Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. То, чего боялись раньше, санкций, - все уже случилось. Чего бояться-то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там", - указал глава государства.

В ходе совещания Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных объектов в новых регионах. В Донецке введен в эксплуатацию республиканский протезно-ортопедический центр, в Мариуполе - многопрофильный медицинский центр, в Луганске сдан многоквартирный жилой дом, а в Мелитополе - общежитие колледжа.

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