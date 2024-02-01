ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москву прибыли освобожденные из плена российские военные

08:34
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Обмен с Украиной состоялся по формуле 195 на 195

Минувшей ночью в Москву прибыли российские военные, освобожденные из украинского плена.

Ил-76 Минобороны приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Очередной обмен состоялся по формуле 195 на 195. Этому предшествовали сложные переговоры. Посредническую гуманитарную помощь в них оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Как отметили в нашем военном ведомстве, сейчас все прибывшие на Родину пройдут лечение и реабилитацию. Они уже связались с родными, которые не переставали ждать их возвращения.

"Очень хотелось этого, 5 месяцев обмена не было, никакой надежды уже, а тут вытянули и обменяли все-таки. Очень рады", - сказал один из бойцов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские военные, освобожденные из украинского плена
Российские военные, освобожденные из украинского плена
Российские военные, освобожденные из украинского плена
Российские военные, освобожденные из украинского плена
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.