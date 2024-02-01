В Москву прибыли освобожденные из плена российские военные

Обмен с Украиной состоялся по формуле 195 на 195

Минувшей ночью в Москву прибыли российские военные, освобожденные из украинского плена.

Ил-76 Минобороны приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Очередной обмен состоялся по формуле 195 на 195. Этому предшествовали сложные переговоры. Посредническую гуманитарную помощь в них оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Как отметили в нашем военном ведомстве, сейчас все прибывшие на Родину пройдут лечение и реабилитацию. Они уже связались с родными, которые не переставали ждать их возвращения.

"Очень хотелось этого, 5 месяцев обмена не было, никакой надежды уже, а тут вытянули и обменяли все-таки. Очень рады", - сказал один из бойцов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"