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ВС России отразили пять атак радикалов на купянском направлении

08:41
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Среди уничтоженной техники - американская гаубица М777

Российские войска пресекли шесть попыток ротации ВСУ в районе Новомихайловки, Урожайного и Новомайоровки на южнодонецком направлении. На краснолиманском артиллерия точно отработала по ста вражеским целям. На купянском участке фронта отражены пять атак противника. Среди уничтоженной техники - американская гаубица М777.

На донецком направлении неприятель за сутки потерял более 310 человек. Штурмовики Су-25 уничтожили опорные пункты и подразделения киевских боевиков. Экипажи "Грачей" нанесли точный удар по скоплению живой силы противника неуправляемыми ракетами. Все прошло в штатном режиме. Профессиональные действия летчиков отработаны до автоматизма.

На запорожском направлении расчеты гаубиц Д-30 группировки "Юг" поразили укрепрайон радикалов. Артиллеристы уничтожили боевиков, пытавшихся занять позиции в лесополосе. Передвижения живой силы отследили с помощью беспилотников. Небольшая корректировка - и все цели накрыты.

Батальон постоянно пресекает попытки ротации ВСУ, подвоз боеприпасов, прикрывает наших мотострелков. Артиллеристы служат под командованием гвардии старшего лейтенанта Романа Дебелого - Героя России.

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