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Экстренный саммит ЕС открывается на фоне протестов европейских фермеров

08:40
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Речь пойдет, само собой, о выделении денег Киеву

Лидеры стран ЕС в четверг предпримут новую попытку согласовать выделение Киеву 50 миллиардов евро. Экстренный саммит открывается в Брюсселе.

Кроме того, участники намерены договориться о предоставлении Киеву артиллерийских снарядов. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал принять решение как можно скорее. Однако главным препятствием остается несогласие Венгрии. Премьер Виктор Орбан ранее наложил вето на выделение денег Украине. А перед открытием саммита заявил: ЕС нуждается в смене руководства - европолитики помогают Киеву в ущерб собственным странам.

Орбан встретился и с бельгийскими фермерами, которые разбили палаточный городок в Евроквартале. Более полусотни тракторов вошли в Брюссель ночью. В течение дня ожидается прибытие еще нескольких сотен.

Продолжаются протесты сельхозпроизводителей и во Франции. Смыкается кольцо блокады под Парижем. Аграрии по полям объезжают выставленные на дорогах кордоны полиции. При попытке проникновения на крупнейший столичный рынок Рёнжи задержано почти сто человек. А в парижских магазинах уже заметна нехватка продуктов.

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