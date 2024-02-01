Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО

Рядовой Андрей Комиссаров в составе экипажа танка атаковал боевиков, укрывшихся в лесополосе

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в зоне спецоперации.

Рядовой Андрей Комиссаров в составе экипажа танка атаковал боевиков, укрывшихся в лесополосе. С минимальной дистанции он поразил огневую точку и блиндаж противника. А затем наши штурмовые группы заняли вражеский опорник и уничтожили оставшихся радикалов. Неприятель был выбит с занимаемого рубежа.

Рядовой Сергей Павелица, следуя в колонне, подвергся нападению украинских диверсантов, которые пытались сорвать бесперебойное снабжение наших войск. Сергей организовал оборону и, несмотря на превосходящие силы противника, сумел ликвидировать часть нападавших. Вражеская атака была отбита.

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