К Сахалину подошел новый циклон

С обильными осадками и ураганным ветром
Сахалин после небольшой передышки снова заметает. МЧС выпустило экстренное предупреждение.
К острову подошел новый циклон с обильными осадками и ураганным ветром. Аэропорт Южно-Сахалинска не принимает рейсы из-за метели и плохой видимости. Самолеты из Москвы и Красноярска перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск. Вылет еще десяти лайнеров задерживается.
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