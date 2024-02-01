К Сахалину подошел новый циклон

С обильными осадками и ураганным ветром

Сахалин после небольшой передышки снова заметает. МЧС выпустило экстренное предупреждение.

К острову подошел новый циклон с обильными осадками и ураганным ветром. Аэропорт Южно-Сахалинска не принимает рейсы из-за метели и плохой видимости. Самолеты из Москвы и Красноярска перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск. Вылет еще десяти лайнеров задерживается.

Непогода добралась и до Курил. На море шторм, синоптики прогнозируют порывы ветра до 38 метров в секунду.

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