Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Лилит в Деве находится под надежной защитой Венеры и Луны

Овны

Интуиция - не самое сильное ваше качество, но сегодня она может дать подсказку. Звезды советуют вам выделить время на медитацию, размышления, внутреннюю работу.

Тельцы

Если вы связаны с юриспруденцией, преподаванием или иностранными языками, вам улыбнется удача. Всех остальных ждут комплименты и похвала окружающих.

Близнецы

На работе, учебе или в группе единомышленников вы окажетесь в центре внимания. Будьте готовы поработать не ради денег, а ради помощи людям или животным.

Раки

Вы почувствуете большое желание съездить в другую страну, начать изучать что-то новое. Сегодня хорошо думать о новых видах деятельности, искать языковые курсы.

Львы

Вы сегодня диагносты: вам удастся разобраться в своем самочувствии, понять, чего не хватает организму. Возможно, пора записаться на массаж или к врачу.

Девы

Лилит в вашем знаке под надежной защитой Венеры и Луны. Вы в отличной форме и можете рассчитывать на помощь женщин-коллег, подруг или родственниц.

Весы

Обычные домашние дела, которые вы не очень любите, сегодня будут даваться легко. Включите приятную тихую музыку, и даже не заметите, как справитесь с задачами.

Скорпионы

Луна в вашем знаке требует невозможного - кажется, всем представителям знака сегодня будет не до шуток. Не позволяйте внутреннему критику обесценивать ваши достижения!

Стрельцы

Семья готова вас основательно поддержать в поисках себя, новой работы или даже денег. Сегодня можно говорить об этом, просить совета и материальной помощи.

Козероги

Вам придет необычное послание, и это сделает ваш день. Готовьтесь к душевному общению, интересным открытиям из книг, фильмов, постов в социальных сетях.

Водолеи

Новые виды заработка могут появиться у представителей знака, связанных с искусством. Всем остальным можно строить планы, мечтать, визуализировать рост доходов и богатство.

Рыбы

Вам обязательно нужно воспользоваться энергией этого дня. Меркурий создаст для вас дружественную среду везде, где вы окажетесь, пользуйтесь магией звезд!

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