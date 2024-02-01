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В Курской и Белгородской областях сбиты пять беспилотников ВСУ

08:20
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Сработала система ПВО

Дежурные средства противовоздушной обороны ВС России за минувшую ночь сбили один украинский беспилотный летательный аппарат в Курской области и четыре — в Белгородской. Об этом в четверг, 1 февраля, рассказали в российском Министерстве обороны.

Беспилотник упал возле загородного лагеря в Ростовской области
Российские силы ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник

В ведомстве рассказали, что ночью была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что две воздушные цели были сбиты на подлете к городу Строитель. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Накануне вечером противник применил 20 авиационных управляемых ракет в очередной попытке ударить по российской территории. Три ракеты дежурные средства ПВО сбили над территорией полуострова, еще 17 были ликвидированы над Черным морем. Обломки снарядов упали на воинскую часть в районе Любимовки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска будут делать все для сведения к минимуму опасности обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов на территории нашей страны.

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