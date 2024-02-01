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Россия после решения суда ООН потребовала извинений

08:43
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Суд не принял претензии Украины к России

Россия ждет извинений от тех, кто годами тиражировал клевету в ее адрес, после того, как Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины. Об этом заявила в среду, 31 января, заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.
Суд ООН счел беспочвенными претензии Украины к России

В Telegram-канале первого зампреда российской делегации Дмитрий Полянского приводится ее напоминание о том, что суд ООН отклонил практически все претензии Украины к России, невзирая на политическое давление.

Потребовав извинений, Заболоцкая также предложила подумать над мерами, которые не дали бы группе стран "злоупотреблять площадкой Генеральной Ассамблеи для распространения клеветы", а также над наказанием за подобные действия.

До этого в российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что суд в Гааге не пошел на поводу у Киева. Особое значение это имеет по той причине, что киевский режим хотел подкрепить решением в свою пользу требования о передаче ему российских активов, блокированных на Западе из-за санкций, а фактически — украденных.

Ранее Украина подала несколько исков против России в Европейский суд по правам человека: по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. При этом министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что решается вопрос подачи новых исков.

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