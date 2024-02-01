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Эстония закрыла погранпереход с Россией в Нарве для автотранспорта

08:59
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Пересечь его можно только пешком

Пограничный переход в Нарве на российско-эстонской границе с четверга, 1 февраля, закрыт для движения автомобильного транспорта. При этом сохраняется возможность пересечь границу пешком.
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Как сообщает "Интерфакс", Эстония закрыла погранпереход для транспортных средств в связи с решением России начать работы по реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Ивангород".

Предполагается, что пограничный переход Нарва — Ивангород не будет работать для транспортных средств до конца 2025 года.

Ранее правительство Эстонии одобрило законопроект о денонсации договора с Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Официальный Таллин мотивировал это отсутствием доверия к российской правовой системе.

При этом командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм подчеркнул, что многие армии стран Североатлантического альянса не готовы к конфликту с Россией и проводить в случае открытых боевых действий полномасштабные операции.

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Погранпереход с Россией в Нарве
Погранпереход с Россией в Нарве
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