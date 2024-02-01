Об этом говорит план отправки Киеву дальнобойных реактивных снарядов GLSDB

Отправка Соединенными Штатами Украине высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB показывает, что американская администрация не хочет добиваться скорейшего завершения конфликта. Об этом заявил в среду, 31 января, посол России в США Анатолий Антонов.

Как отмечается в Telegram-канале российского диппредставительства, Антонов выразил потрясение безответственностью американских чиновников, заявляющих о предстоящих поставках киевскому режиму GLSDB.

Российский дипломат также указал на то, что Вашингтон не спешит признавать совершение Киевом теракта в отношении самолета Ил-76 с украинскими пленными — вместо этого "США направляют им новую смертоносную продукцию", тем самым "подзуживая марионеток на новые злодеяния".

Прозвучавшее сегодня подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. Наоборот - действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима. Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины.

Американские власти в отсутствие денег на помощь Киеву призывают западных партнеров восполнить недостающее оружие. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне уже видят свидетельства того, как отсутствие военной помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя.

Американские журналисты отмечают, что властям Украины тяжело скрывать чувство отчаяния на фоне конфликта с Россией, шанс на победу фактически упущен. При этом подчеркивается, что пресловутые шансы Киева "фактически исчезли", когда западные доноры упустили нужный момент и не поставили Украине необходимую помощь.

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