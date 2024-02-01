Собянин рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

Они стали более комфортными

В прошлом году в Москве привели в порядок 28 офисов "Мои документы". Они стали еще комфортнее, сообщил Сергей Собянин.

Еще 26 офисов оборудовали для приема маломобильных москвичей. В них сделали удобные санитарные комнаты, установили тактильные и контрастные указатели.

Подробнее - в Telegram-канале мэра.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 77 центрах "Мои документы" установлены современные диагностические комплексы проверки здоровья. Всего за за семь минут там можно проверить уровень насыщения крови кислородом, измерить давление, оценить функцию внешнего дыхания, пульс и ритм сердца.

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