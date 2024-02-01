Собянин: Около 2,6 тыс. бизнес-объектов Москвы было реализовано на торгах в 2023 году

Большая часть из них – это коммерческие помещения и здания

В прошлом году в Москве было реализовано на торгах около 2,6 тысячи бизнес-объектов. Большая часть из них – это коммерческие помещения и здания, рассказал Сергей Собянин. Популярностью пользуются и нестационарные торговые объекты. Узнать актуальную информацию можно на портале investmoscow.ru. Участие в торгах и подписание договора проходят онлайн. Кроме того, предприниматели могут арендовать землю под открытие магазинов, кафе и других объектов.

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