СКР расследует уголовное дело о теракте

На рассмотрение Государственной думы России внесен проект обращения к Конгрессу США из-за совершенного Украиной теракта, в результате которого был сбит Ил-76.

Авторы документа призывают Соединенные Штаты осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта, сообщает РИА Новости.

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что значительная часть смертоносного западного оружия, поставляемого коррумпированному киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что следствие достоверно установило: Ил-76 был сбит ракетой, которую украинские военные выпустили из зенитной системы американского производства Patriot.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова указывала, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки, а США и Великобритания осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой.

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