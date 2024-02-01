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В США анонсировали отставку Залужного в ближайшие дни

09:58
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Президент Украины добьется смещения главкома, убеждены источники

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, не позднее 4 февраля подпишет указ об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом рассказали источники телеканала CNN.
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Собеседники телеканала подтверждают уже звучавшие сообщения о том, что Зеленский проинформировал Залужного о предстоящей отставке и предложил ему новую должность, но услышал отказ.

Возможными преемниками Залужного источники CNN называют руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Ранее газета The Washington Post писала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил Залужному, что украинцы устали от войны, а зарубежные кураторы Киева не торопятся оказывать военную помощь. В такой ситуации, считает украинский лидер, назначение нового главкома ВСУ могло бы оживить ситуацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя происходящее на Украине, отметил, что у киевского режима много проблем — "там все неладно". По мере дальнейших успехов России в спецоперации это внутреннее противостояние и напряжение на Украине будет лишь нарастать, предупредил спикер Кремля.

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Валерий Залужный
Валерий Залужный
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