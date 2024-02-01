Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными 195 на 195: как это было

Один из самых крупных обменов за все время СВО

После долгих дней в плену наши солдаты наконец дома. Обмен между Россией и Украиной - 195 на 195. Один из самых крупных. Состояние бойцов еще предстоит оценить. После сложных и страшных дней в плену с военными будут работать медики и психологи. Но, говорят, дома помогут стены и близкие люди.

На пути к границе с Белгородом молчание. Но как только ее пересекают, настроение солдат меняется. Можно позвонить. "Привет, мам, это я" - слова, которые хотела услышать каждая мать все эти месяцы, пока родной человек был далеко от дома. Не было дня, чтобы не думали и не переживали. И порой казалось, что такой обмен невозможен. Последний сорвала украинская сторона, совершив страшное - уничтожив своих военнослужащих. Неделю назад российский самолет Ил-76, перевозивший 65 пленных украинцев, был сбит ракетой ВСУ в небе над Белгородской областью. Тогда погибли и российские летчики и механики.

Сбили американской системой "Пэтриот", сообщил накануне Владимир Путин. По неосторожности или специально - еще предстоит разобраться. Президент подчеркнул, что жизни наших ребят - важнее всего. Поэтому останавливать такие обмены не будут. В этот раз благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов удалось завершить долгие переговоры вот таким результатом.

Сложный перелет позади. Теперь ребятам предстоит дорога в свои города и поселки. Где за время их отсутствия накопилось много хороших новостей.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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