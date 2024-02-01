Руководство Пятой Республики вместо диалога только подливает масла в огонь

Выставленные по периметру крупнейшей в Европе продуктовой базы бронетехника и полицейские кордоны не помогли. С десяток тракторов пошли на прорыв: фермеры попытались захватить рынок Рёнжи под Парижем. Иного способа привлечь внимание к своим проблемам и остановить нечестную конкуренцию со стороны иностранных аграриев, особенно украинских, местные сельхозпроизводители не видят. Они пытались перетянуть силовиков на свою сторону ароматом круассанов.

Но хруст французской булки обернулся лязгом наручников. Более 90 человек задержаны

"Мы не потерпим нарушения общественного порядка и, в конечном счете, атак против полицейских. Это то, что произошло сегодня на Рёнжи, когда группа протестующих попыталась туда ворваться", - заявил Лоран Нуньес, префект Парижа.

Ряд ключевых автотрасс по всей стране остаются заблокированными сельхозтехникой. Силовикам с трудом удается сдерживать поход разъяренных аграриев на Париж. Но руководство Пятой Республики вместо диалога только подливает масла в огонь. С неуместной, когда собственная страна охвачена протестами, поддержкой режима Зеленского. Эмманюэль Макрон заявил, что государства ЕС должны защитить Киев любой ценой. Подконтрольные властям СМИ начали продвигать идею о необходимости привлечения сбережений граждан для создания "Фонда помощи Украине". Лидер оппозиционной французской партии "Патриоты" пришел в ярость.

"В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины. Полное безумие! Не может быть и речи о том, чтобы посягать на сбережения французов для их войны! Довольно! Мир - как можно скорее!", - написал он в соцсетях.

Пока Конгресс США перекрыл денежный поток Киеву, европейские ставленники Вашингтона усиливают давление на своих граждан. Готовят их к тому, что Старый Свет будет содержать киевский режим. Страны ЕС охватывает волна массовых протестов работников самых разных сфер. В Германии бастуют сотрудники служб безопасности аэропортов. В Финляндии парализована еще и работа общественного транспорта, почтовой службы и сферы услуг. В стачках по всей стране примут участие более 60 тысяч занятых в промышленном секторе.

На саммите лидеры ЕС намерены все-таки выделить Украине обещанные 50 миллиардов евро. Мнение несогласной Венгрии грозят проигнорировать. План Б, чтобы обойти вето Будапешта - увеличение так называемого европейского фонда мира. Чтобы из него закупать оружие для украинских боевиков.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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