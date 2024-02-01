ОП России и представители политических партий подписали соглашение о сотрудничестве

Главная цель - объединить усилия и защитить права избирателей

Общественная палата России и представители политических партий подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Официальная церемония прошла в Москве.

Главная цель - объединить усилия и защитить права избирателей. А также обеспечить наблюдение, полную прозрачность и неуклонное исполнение законодательства на выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта.

На церемонии подписания соглашения присутствовали представители 17 партий. Документ носит открытый характер, поэтому к нему могут присоединиться и другие политические силы.

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