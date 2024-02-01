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В Москве представили книгоиздательский проект "Страницы советской и российской истории"

11:58
  • четверг
  • 01 февраля 2024

Уже изданы первые 37 томов

В Москве сегодня представили книгоиздательский проект "Страницы советской и российской истории". Он охватывает столетний период, начиная с 1917 года. И посвящен выдающимся личностям.

Уже изданы первые 37 томов. Каждый - с богатыми иллюстрациями. В числе авторов - историки, литераторы, журналисты, работники архивов. Они рассказывают читателю о событиях прошлого через призму исторических фактов и судеб деятелей того времени, опираясь на подлинные источники.

"Это позволяет читателям глубже понять мотивы деятельности исторических личностей, логику принятия тех или иных государственных решений, а может быть даже задуматься о собственном вкладе в судьбу страны. Отрадно, что книжная серия охватывает как советский, так и постсоветский период нашей истории, тем самым подчеркивается ее неразрывность и преемственность", - отметил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества.

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Книгоиздательский проект "Страницы советской и российской истории"
Книгоиздательский проект "Страницы советской и российской истории"
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Книгоиздательский проект "Страницы советской и российской истории"
Книгоиздательский проект "Страницы советской и российской истории"
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