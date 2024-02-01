В Крымском этнографическом музее открылась выставка новых поступлений

Итог кропотливой работы специалистов за предыдущий год
Тонкая и хорошо узнаваемая работа 19 века. И это не единичный экземпляр. В музее уже есть похожий экспонат, а значит, на полуострове работал крымско-татарский мастер. С помощью клейма ученые надеются узнать его имя. Этот сундук и еще порядка 50 артефактов были найдены в старом болгарском поселении. Вещи лежали в плетеном сарае без дверей и с дырявой крышей. Новые владельцы уже собирались снести постройку, но сначала вызвали сотрудников музея.
"Это элементы мебели, причем как дореволюционного периода, так и советского - середины 20 века. Это текстиль, болгарский текстиль - шерстяное ткачество, невероятной ценности для музея, великолепной сохранности, это традиционные болгарские ковровые дорожки и масса фотодокументов, открыток, которые тоже музей собирает", - отметила Марина Бариева, научный сотрудник научно-исследовательского отдела этнографии народов Крыма Крымского этнографического музея.
Но такие удачные экспедиции для музея - большая редкость. На 90% коллекции пополняются за счет дарителей. Люди несут семейные реликвии. Вот в таком вовсе не белом платье выходили замуж молодые девушки в послевоенные годы.
Даже один незначительный предмет может рассказать не только историю семьи, но и страны. Например, крестильное платье начала 20 века.
"Семья развалилась, потому что часть ее была вынуждена эмигрировать за рубеж, часть осталась на территории России, дети женились, вышли замуж, подверглись репрессиям, были выселены. И тем не менее это платьишко все время присутствовало при всех перипетиях этой семьи, хранилось в ней", - указала Людмила Науменко, заместитель директора Крымского этнографического музея.
Деревянные инструменты и посуда, редкие издания "Евангелие" и "Народная библия" на эстонском языке из таллиннской типографии от переселенцев из Прибалтики, литографии с изображением Севастополя времен Крымской войны и десятки фотографий жителей полуострова начала прошлого века.
В этих узорах многонациональная история Крыма. Это традиционные русские костюмы начала 20 века. Также - крымско-татарский декор, в середине - вышитые полотенца мариупольских греков. Рядом - украинский рушник ручной работы, сделан на небольшой домашнем ткацком станке.
Музей пополняется и за счет закупок. Среди них - коллекция металлической армянской посуды 18 и 19 веков. Редчайшие экспонаты, учитывая, что армян дважды переселяли из Крыма.
"Предметы у нас все снабжены армянскими надписями. То есть это точно армянские мастера, причем есть вещи с автографами. То есть мы можем даже узнать, какой мастер сделал какую вещь. Часто на вещах есть датировка", - уточнила Мария Ломакина, научный сотрудник научно-исследовательского отдела Крымского этнографического музея.
За прошлый год музею передали 487 предметов. Самые интересные раритеты можно будет увидеть на специальной выставке до конца мая.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"